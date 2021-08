Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a spulberat in doar cateva secunde doua destine intr-o statie din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Initial tot instanța a dispus punerea lui in libertate pentru cercetare. Soferul vinovat pentru moartea unei tinere si ranirea grava a sotului acesteia la Baia Mare…

- Șoferul care a lovit doi tineri intr-o stație de autobuz din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit ziarului VasileDale. Decizia a fost luata de Tribunalul Maramureș, dupa ce inițial Judecatoria Baia Mare a decis ca barbatul sa fie cercetat in stare de libertatea.Judecatorii…

- Rasturnare de situație. Tanara zdrobita in stația de autobuz in Baia Mare, a murit. Șoferul, eliberat din arest ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 „In urma decesului uneia dintre victimele accidentului…

- UPDATE – IPJ Maramureș: “In urma decesului uneia dintre victimele accidentului rutier produs in data de 3 iulie a.c., pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au continuat urmarirea penala fața de suspect sub aspectul comiterii infracțiunii de vatamare corporala…

- Soferul care a accidentat sambata doi pietoni la Baia Mare a fost retinut, dupa doua zile. Tanarul a scapat masina de sub control si a intrat intr-o statie de autobuz, lovind in plin o femeie si un barbat care asteptau acolo. Victimele, sot si sotie, se afla in stare grava la spital.

- Accident cumplit seara trecuta in Baia Mare. O masina scapata de sub control a intrat intr-o statie de autobuz si a lovit in plin o femeie si un barbat care se aflau acolo. Amandoi au fost raniti grav. Victimele accidentului din Baia Mare au suferit rani grave. Din cauza impactului violent, fata de…

- Ieri, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. Șoferul in varsta de 21 ani, din Buciumi (Maramureș) a fost testat […] Source

- Politistii au luat masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore The post A ramas fara telefon in timp ce astepta intr-o statie de autobuz din Targu Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: A ramas fara telefon in timp ce astepta intr-o statie de autobuz din Targu Mures Credit…