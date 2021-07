Stiri pe aceeasi tema

- Soferul masinii care a spulberat doi tineri soti intr-o statie de autobuz din Baia Mare, a fost pus in libertate, nefiind luata in cazul lui nicio masura preventiva. Tanarul de 20 de ani a scapat controlul directiei si s-a oprit cu masina intr-o statie, unde doi tineri proaspat casatoriti asteptau autobuzul…

- Șoferul de 20 de ani, care a spulberat doi tineri care se aflau intr-o stație de autobuz din Baia Mare, a fost reținut pentru 24 de ore. Tanarul de bani gata din Maramureș a pierdut controlul volanului și a intrat in plin in cuplul aflat pe banca. El este acum acuzat de vatamare corporala, insa una…

- Tanara lovita de un BMW, scapat de sub control, intr-o statie de autobuz din Baia Mare, a murit. Denisa, care avea de 20 de ani, a murit, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 00.30, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Medicii din Baia Mare au incercat sa o resusciteze timp de cateva…

- Accident cumplit seara trecuta in Baia Mare. O masina scapata de sub control a intrat intr-o statie de autobuz si a lovit in plin o femeie si un barbat care se aflau acolo. Amandoi au fost raniti grav. Victimele accidentului din Baia Mare au suferit rani grave. Din cauza impactului violent, fata de…

- Soferul BMW-ului care a provocat sambata, 3 iulie, accidentul de circulatie de langa Vivo Mall din Baia Mare a fost audiat de politisti si mai apoi lasat liber. Oamenii legii continua cercetarile si au deschis un dosar de urmarire penala. Anchetatorii fac verificari in legatura cu comiterea infractiunii…

- Un accident oribil a avut loc, sambata, in orasul Baia Mare. Șoferul unui BMW a intrat cu mașina direct intr-o stație de autobuz in care se aflau mai mulți pietoni. Doua persoane au fost ranite. Practic, cei doi tineri au avut mare noroc ca au scapat cu viata. Dar au ramas cu sechele. In urma […] The…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- Un barbat din Galati a imobilizat dupa ce a amenintat o persoana cu un cutit intr-o statie de autobuz. Un politist local, aflat in timpul liber, a intervenit. Incidentul a avut loc, joi, intr-o statie de autobuz din Galati. Un politist local a vazut cum un individ ameninta cu un cutit un un barbat.…