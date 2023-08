Stiri pe aceeasi tema

- Soferul din Alba care a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, duminica dimineata, in care si-au pierdut viata trei tineri, detinea permis de conducere de 9 luni.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba au precizat, pentru AGERPRES, ca soferul de 19 ani implicat…

- Soferul de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai a mai fost cercetat in doua dosare penale pentru detinere, fara drept, de droguri de risc in vederea consumului propriu, a anuntat DIICOT Constanta. In cazul tanarului, pe rolul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanta…

- Șoferul care s-ar face vinovat de producerea accidentului grav din noaptea de 24 iulie de la Botanica și care a fugit de la fața locului, a fost adus in fața magistraților de la Judecatoria Ciocana. Instanța urmeaza sa decida masura de arest pe numele acestuia, scrie tv8.md. Barbatul a fost adus in…

- Un polițist din Alba a dat o sancțiune care nu exista in Codul Rutier. Agentul a oprit pentru control, in trafic, un șofer și, pentru ca aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,03 mg/litru, omul legii a decis "suspendarea permisului de conducere pentru 24 de ore", scrie Alba24.ro. Șoferul a dat…