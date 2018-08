Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a provocat accidentul in urma caruia cinci copii au ajuns la spital a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului, iar cazul a fost preluat de reprezentanții Parchetului, informeaza mediafax.…

- Soferul care a provocat accidentul in urma caruia cinci copii au ajuns la spital a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului, iar cazul a fost preluat de reprezentantii Parchetului.

- Accidentul din județul Galați unde 5 copii au fost loviți in plin de un șofer beat ar fi putut fi evitat. Daca poliția ar fi asigurat paza pe timpul petrecerii campenești din Roscani, la care erau prezenți și minorii. Șoferul nu ar fi avut voie sa ajunga acolo cu mașina.

- Scene teribile la Galati, unde cinci copii au fost spulberati cu masina, in mijlocul unui parc, de un sofer baut. Momentul a fost surprins de unul dintre zecile de oameni care se aflau la petrecerea de Sfanta Maria.

- Cinci copii cu varste intre 11 si 15 ani au fost raniti, miercuri, doi dintre ei fiind in stare grava, la o manifestare publica organizata in parcul din localitatea Roscani din judetul Galati, unde un sofer a intrat cu masina intr-un grup de oameni. Politistii au stabilit ulterior ca barbatul era baut.

- Evenimentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana Roșcani, unde avea loc o adunare publica, cu sute de adulți și copii. La un moment dat, mașina condusa de un localnic de 41 de ani a ieșit de pe carosabil și a intrat in mulțime, lovind in plin un grup de copii.…

- Evenimentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana Roșcani, unde avea loc o adunare publica, cu sute de adulți și copii. La un moment dat, mașina condusa de un localnic de 41 de ani a ieșit de pe carosabil și a intrat in mulțime, lovind in plin un grup de copii.…

- Cinci copii aflati intr-un parc din Roșcani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei. Unul dintre copii este in stare grava. (Cele mai bune oferte laptopuri) Evenimentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, intr-un parc din localitatea galațeana…