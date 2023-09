Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care avea o alcoolemie de 1,12 in aerul expirat și se afla sub influenta substanțelor psihoactive care spulberat un grup de pietoni in Popești Leordeni, este un fost sef al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bucuresti (BCCO).

- Uluitor! Cine este șoferul drogat care a ucis o femeie in Popești-Leordeni, chiar de ziua ei de naștereApar detalii incendiare despre soferul baut si drogat care a accidentat doua femei, dintre care una a murit, si a lovit cinci autoturisme parcate pe strada Unirii din localitatea Popesti Leordeni,…

- Autorul accidentului de la Popești Leordeni, Șoferul beat și drogat care a ucis o femeie in accident auto, in Popești Leordeni, este fost polițist-șef la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) București, potrivit parlamentarului Dumitru Coarna. „Este fost polițist, colonel in rezerva.…

- Un șofer baut și drogat a omorat o femeie, dupa ce a lovit cu mașina mai mulți oameni și a acroșat cinci mașini parcate, in Popești Leordeni. ”La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe strada Unirii, din…

- Trei bloggeri ruși au fost arestați de armata rusa, dupa ce au cristicat Ministerul Apararii rus, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Acesta face referire la postari recente ale altor milbloggeri care discuta despre presupusele detenții ale colegilor lor. „Milbloggeri ruși au afirmat…

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…