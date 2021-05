Șoferița unui Jaguar a ramas fara mașina de lux dupa ce polițiștii de frontiera din Galați au constatat ca autoturismul figura in baza de date ca fiind furata din Marea Britanie. In urma cu doua zile, polițiști de frontiera Galați au depistat in localitatea Independența, județul Galați, un autoturism marca Jaguar, fabricat in 2016, care aparținea unei femei, cetațean roman, in varsta de 41 de ani, potrivit Poliției de Frontiera. Ei au facut mai multe verificari, deoarece aveau suspiciuni cu privire la situația juridica a autoturismului in valoare de aproximativ 147.800 de lei. Polițiștii au constatat…