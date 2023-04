Stiri pe aceeasi tema

- Fara remușcari și sigur avea ceva de ascuns. Numai așa se poate explica fuga de la locul accidentului. Un barbat a condus o autoutilitara pe strada Nicolae Andreescu din municipiul Timișoara, spre strada Muncii, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie…

- Duminica (5 martie) dimineata, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C, scriu jurnalistii de la www.vasiledale.ro Un autoturism condus de catre un tanar de 22 de ani din Tauții-Magherauș, dinspre Baia Mare inspre Cicarlau, a intrat in coliziune…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe strada Poștei din localitatea Moșnița Noua din județul Timiș, iar la intersecția cu strada Principala, prevazuta cu sens giratoriu, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 34 de ani, care circula regulamentar,…

- Trei copii și un barbat au fost raniți, sambata seara, dupa ce camioneta in care se aflau a fost lovita de o mașina, in Timișoara. Ambele vehicule au fost proiectate, in urma impactului, in alte autoturisme parcate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Miercuri, 18 ianuarie, la ora 09.30, polițiștii din Saliștea de Sus au fost sesizați direct de o femeie de 54 de ani din localitate cu privire la faptul ca, in jurul orei 08.50, a fost acroșata de un autoturism in timp ce se deplasa pe bicicleta, pe D.J 186 Saliștea de Sus, in dreptul școlii […] Source