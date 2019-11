Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa dupa ce a provocat un accident rutier, efectuand un viraj hazardat, fara sa se asigure in prealabil ca din sens opus nu vine niciun alt autovehicul.

- O persoana a fost ranita, in urma unui accident intre o mașina și o caruța, pe raza localitații Prejmer, din județul Brașov. Evenimentul rutier s-a produs joi seara, in jurul orelor 18.45, cand o caruța și un autoturism au intrat in coliziune, pe pasarela din Prejmer. In urma impactului șoferul, o femeie…

- Un accident de circulație, soldat cu doua victime, a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Iclod. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 23 de ani, din Mintiu-Gherlii, nu a acordat prioritate de trecere minorilor in varsta de 14, respectiv 11 ani. Aceștia se aflau in traversarea…

- O femeie de 65 de ani, din Campulung Moldovenesc, a ajuns la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa regulamentar strada Calea Transilvaniei din municipiu. Mașina era condusa de o femeie de 70 de ani, din Neamț. Șoferița a fost verificata…

- Un batran de 70 de ani, din comuna Branești, a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce caruța in care se afla alaturi de soția sa a fost lovita de un autoturism. Evenimentul rutier a avut loc sambata seara, in satul Capu Dealului. Femeia se afla la spital. Polițiștii au stabilit…

- O tanara de 20 de ani a fost ranita dupa ce s-a izbit cu masina pe care o conducea intr-o caruta nesemnalizata. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 05:53, pe DN 17A, pe raza comunei Marginea.O localnica in varsta de 20 de ani, aflata la volanul unui autoturism, nu a pastrat o distanța ...

- O persoana a fost ranita in urma unui accident de circulatie produs in Braila. Soferul unui taxi a efectuat o manevra interzisa in trafic, provocand un accident de circulatie in care au fost implicate alte trei masini.

- Politistii din Sibiu cauta, sambata seara, un sofer care a intrat cu masina intr-un camion stationat si a fugit. In autoturism se afla si un pasager care initial a fugit de la locul accidentului, ulterior revenind si anuntand incidentul. Barbatul a fost ranit, fiind transportat la spital.