Șoferiță prinsă cu un kilogram de droguri ”cristal”, drogul Zombie, în roata de rezervă a mașinii O șoferița de 30 de ani a fost prinsa de polițiștii din Cluj-Napoca cu un kilogram de 3-CMC, un drog sintetic denumit și “cristal”, ascuns in mașina, informeaza orade sibiu. Femeiea a fost oprita pentru un control de rutina, iar drogurile au fost gasite ascunse in roata de reverva. ”La data de 28.09.2023, procurorii Direcției […] The post Șoferița prinsa cu un kilogram de droguri ”cristal”, drogul Zombie, in roata de rezerva a mașinii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

