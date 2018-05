Stiri pe aceeasi tema

- Patru tinere cu varste de 21 si 22 de ani au murit, joi, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren la o trecere la nivel cu calea ferata de la iesirea din localitatea Jibou, judetul Salaj.

- Patru studente de la Universitatea Tehnica Cluj, filiala Baia Mare, cu vârste între 20 si 22 de ani, au murit în Salaj, dupa de masina în care se aflau a fost spulberata de un tren. A supraviețuit numai soferita, iar colegele ei au murit pe…

- Patru tinere au pierit, joi, intr-un cumplit accident feroviar produs la Jibou, in județul Salaj! Madalina, Sara, Claudia și Maria, cu varste cuprinse intre 20 și 21 de ani, au murit pe loc, dupa ce mașina lor a fost lovita de un tren. Șoferița mașinii, Sanda Ungur, a fost transportata in stare grava…

- Patru studente si-au pierdut viata si o alta a fost grav ranita, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost spulberat de tren. Soferita a ignorat semnalele acustice si sonore care anuntau sosirea trenului si s-a angajat in trecerea caii ferate. Citeste mai mult: adev.ro/p8wsl5

- Patru tinere, cu varsta cuprinsa intre 20 și 21 de ani au murit joi, 17 mai intr-un cumplit accident de circulație, langa Jibou. Mașina in care se aflat cele patru fete a fost spulberata de tren. Șoferița, a scapat cu viața, insa aceasta se afla in stare grava. Madalina Parja, Maria Stet, Claudia Barbos…

- Patru fete au murit joi seara (17 mai) in apropiere de orașul Jibou, județul Salaj, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren. Șoferița, Sanda Ungur, este singura supraviețuitoare a tragediei. Victimele aveau varste cuprinse intre 20 și 22 de ani. Fetele erau studente in Cluj și inainte…

- Patru tinere au pierit, joi, intr-un cumplit accident feroviar produs la Jibou, in județul Salaj. Madalina, Sara, Claudia și Maria, cu varste cuprinse intre 20 și 21 de ani, au murit pe loc, dupa ce mașina lor a fost lovita de un tren. Șoferița mașinii, Sanda Ungur, a fost transportata…

- La data de 23 aprilie a.c, o femeie de 45 ani din comuna Jurilovca, judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 222, in afara localitatii Jurilovca, a acrosat un barbat de 40 ani din Bucuresti, care circula pe partea carosabila a drumului judetean. In urma accidentului a rezultat decesul…