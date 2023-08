Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat cu mașina pe o strada din Braila de o șoferița in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Matei se juca in fața casei cand a fost lovit in plin de mașina. Medicii care au ajuns la fața locului nu au putut sa-l salveze pe micuțul care s-a stins…

- O șoferița de 38 de ani din Braila s-a urcat drogata la volan și a accidentat mortal un baiețel de 3 ani și jumatate. La sosirea polițiștilor, femeia a fost testata și s-a constatat ca nu consumase alcool, dar a ieșit pozitiva la substanțe psihoactive.

- Moartea lui Matei a lasat multa durere și suferința in familia lui, iar bunica baiețelului este devastata de durere. Copilul a fost calcat cu mașina de o șoferița drogata, pe o strada din Braila. La tragedie au luat parte vecinii baiețelului, care au incercat sa o opreasca pe femeie.

- Caz tulburator in Braila! O șoferița s-a urcat la volanul mașinii sunt influența drogurilor și a accidentat mortal un baiețel. Femeia care l-a omorat pe Matei are 38 de ani și avea viteza foarte mare in momentul impactului. Martorii au facut dezvaluiri ingrozitoare.

- Un copil de 3 ani din Braila si-a pierdut viata, sambata seara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de o femeie care se afla sub influenta unei substante psihoactive, scrie News.ro

- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Citește și: Incendiu la un depozit de mase plastice, langa o fabrica de armament, la 22 de km de Crevedia Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel […]

- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Tragedia vine dupa ce, cu cateva zile in urma, venea vestea socanta a mortii lui Sebastian si a Robertei, izbiti mortal de masina condusa de Vlad Pascu, drogat la volan.

- Un copil de 3 ani a murit, sambata seara, accidentat pe o strada din Braila de o femeie in varsta de 38 de ani, care consumase droguri. Tragedia vine dupa ce, cu cateva zile in urma, venea vestea socanta a mortii lui Sebastian si a Robertei, izbiti mortal de masina condusa de Vlad Pascu, drogat […]…