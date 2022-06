Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a fost arestata preventiv sambata pentru 30 de zile, potrivit News.ro. Adina Iuliana Ghervase a fost adusa sambata la pranz la Judecatoria din Iasi, iar magistratii au dispus emiterea mandatului de…

- Soferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului in curba de dupa Petru Poni spre AMRS, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta langa care se aflau șapte muncitori de la Citadin. In urma coliziunii au rezultat…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, azi noapte, pe Soseaua Pacurari din Iași, dupa ce o șoferița beata a intrat intr-o autospeciala de mentenanta a drumurilor. 8 muncitori ai societații Citadin au fost prinsi sub vehicul in urma impactului. 4 dintre victime au murit. Ceilalți 4 muncitori au fost transportați…

