- Accident rutier la ieșire din municipiul Buzau, pe Șoseaua Spatarului, Din primele date este vorba de o coliziune intre 2 autoturisme, la fața locului intervin și echipaje de descarcerare. Din ancheta a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, unul condus pe direcția București catre…

- UPDATE: Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, unul condus pe direcția București catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 19 ani, din Rușețu și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un șofer de 46 de ani, …

- Articolul VIDEO Ambulanța implicata intr-un accident soldat cu cinci raniți. Coliziunea s-a produs in Spataru se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite, luni dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe șoseaua europeana E85, pe raza localitații…

- Articolul Doi prahoveni au murit intr-un accident produs in județul Buzau. Un copil a fost ranit se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un grav accident rutier, produs miercuri dupa-amiaza, pe drumul județean Dj203i, in localitatea buzoiana Scutelnici, s-a soldat cu decesul a doua persoane și ranirea…

- UPDATE: Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme care se deplasau in aceeași direcție, Brașov catre Buzau. La volanul acestora se aflau doua șoferițe: una in varsta de 26 de ani, din București, iar cealalta in varsta de 53 de ani, din Siriu.…

