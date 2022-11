Stiri pe aceeasi tema

- Soferita care a ucis patru muncitori ai Citadin in curba de la AMRS ar putea petrece 25 de ani dupa gratii. Dosarul in care Adina Iuliana Ghervase a fost acuzata de omor calificat a intrat luni pe rolul Tribunalului. Conform legii, omorul savarsit asupra a doua sau mai multe persoane se pedepseste cu…

- Aventura hotului de la Posta Romana, care furase sacul cu bani (suma totala – 42.000 lei), n-a durat prea mult. Joi a sustras mica avere, iar vineri seara a fost prins. Tanarul angajat la Poșta de numai o saptamana, pe post de manuitor de valori, a fost gasit la Ploiești, in scara blocului unde intentiona…

- Furturi de conturi de Facebook și Instagram anchetate de procurorii DIICOT Alba Iulia. Cum au acționat hackerii in trei cazuri Procurorii DIICOT Alba Iulia au avut recent de anchetat furtul a trei conturi de Facebook a unor persoane din Alba. Cazurile au ajuns in atenția anchetatorilor DIICOT Alba Iulia,…

- „Caz scoala: jaf la lumina zilei. Penelistul Costel Alexe si-a facut gradina zoologica in urma unui concurs de infractiuni si de incalcari flagrante ale legilor. N-are autorizatii de construire, procurorii l-au acuzat ca a luat mita zeci de tone de tabla si ca o parte din lucrari au fost efectuate cu…

- Saptamana trecuta, in judetul Iasi s-a inaugurat o gradina zoologica. Amplasat la 20 de kilometri de Iasi, pe un teren de cateva hectare, intr-un cadru natural splendid, pe malul Prutului, noul parc de distractie se adreseaza atat iesenilor din zona metropolitana, cat si turistilor. Vestile bune se…

- Adina Iuliana Ghervase, șoferița care a condus beata și a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit, a discutat din nou cu procurorul de caz si cu avocatii implicati in dosarul in care este cercetata pentru infractiunea de omor, relateaza news.ro . Intrebata…

- Tanara care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a declarat in fata procurorului ca nu stie „ce sa povesteasca" in legatura cu noaptea in care s-a produs tragedia. „Cat timp nu stiu despre ce vorbiti, in vine sa rad"; a spus femeia procurorului de…

- Continua ancheta in cazul incidentului petrecut acum cateva zile intr-o benzinarie din Pitești, in care a fost implicat și manelistul Dani Mocanu. Anchetatorii au schimbat incadrarea in tentativa de omor.Procurorii si politistii argeseni efectueaza cercetari pentru tentativa de omor, dupa ce un barbat…