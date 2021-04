Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

- Tatal fetitei de 7 ani moarte in urma accidentului din cartierul bucurestean Andronache nu se astepta ca soferita de 56 de ani, care a provocat tragicul accident sa fie eliberata, transmite Antena 3 . Șoferița care a ucis doua fete in accidentul din București a fost eliberata și plasata sub control…

- Șoferița in varsta de 56 de ani care a omorat cele doua fetițe in cartierul Andronache este cercetata in libertate. Magistrații au decis ca femeia sa fie plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Judecatoria sectorului 2 a decis ca șoferița care a intrat cu mașina intr-un gard și a lovit doua fete aflate pe trotuar, in cartierul bucureștean Andronache, sa fie plasata sub control judiciar. Femeia a recunoscut ca a fost bauta cand s-a urcat la volan, alcoolemia fiind stabilita, luni dimineața,…

- Șoferița de 56 de ani care a provocat sambata accidentul din cartierul bucureștean Andronache, soldat cu moartea a doua fetițe aflate pe trotuar, a fost eliberata marți și plasata sub control judiciar, dupa ce luni fusese reținuta. Șoferița a fost audiata duminica trei ore de polițiști fara sa se ia…

- Femeia care a provocat accidentul mortal din cartierul Andronache s-a blocat, crede Titi Aur, fost campion de raliuri si expert in condus defensiv. O parte din vina ar fi avut-o si modul in care a invatat sa sofeze, mai spune acesta. Titi Aur a analizat accidentul soldat cu moartea celor doua fete in…

- Luni, trupul fetitei de doar 6 ani, care a fost spulberata in Capitala de un bolid scapat de sub control, a fost luat de parinți de la morga și dus acasa. In cazul tinerei de 21 de ani, procedura autopsiei s-a prelungit, spre disperarea familiei."Ni s-a spus sa venim dimineața (luni - N.R.) sa se faca…

- In urma cu doar doua zile un accident grav de circulație a avut loc in cartierul Andronache din București, dupa ce o șoferița a izbit din plin doua fete care au decedat la scurt timp la spital! Ce s-a aflat abia acum despre femeie. Detalii cutremuratoare ies la iveala, dupa impactul grav.