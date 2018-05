Adelina Stangaciu, tanara șoferița de 24 de ani care a plonjat cu BMW-ul in lacul Ghioroc duminica seara (20 mai), a fost condusa pe ultimul drum cu drifturi și mașini tunate. Pentru ca fetei ii placea viteza și era pasionata de mașini, amicii ei au ținut sa ii aduca un ultim omagiu in acest fel. […] The post Șoferița care a plonjat cu BMW-ul in lacul Ghioroc, condusa pe utlimul drum cu drifturi și mașini tunate appeared first on Cancan.ro .