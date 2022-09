Stiri pe aceeasi tema

- De la desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a incercat sa pastreze discreția in ceea ce privește viața ei amoroasa. Acum, impresara a aparut in repetate randuri la brațul aceluiași barbat in Dubai, se zvonește ca el ar fi acum iubitul ei. In urma cu mai bine de o saptamana, Anamaria Prodan…

- Barbatul care și-a aruncat propriul bebeluș de doar trei luni de la etajul patru al unui bloc de locuit din Chișinau, a fost adus astazi, 7 iulie, in fața judecatorilor de la Ciocana, potrivit ProTV . Fiind intrebat de jurnaliști de ce a recurs la acest gest și daca ii pare rau, acesta a evitat sa raspunda.…

- Fostul fotbalist Banel Nicolița se confrunta, din nou, cu anumite probleme legale. Fostul star de la FCSB va fi nevoit sa mearga in fața instanței dupa ce a fost dat in judecata. Fostul mare sportiv are, din nou, procese deschise pe cap, dupa ce o companie l-a dat in judecata din cauza datoriilor.…

- Pedeapsa de cinci ani de inchsioare cu executare a ex-trezorierului PSD Mircea Draghici risca sa sporeasca semnificativ dupa ce anchetatorii DNA au trimis judecatorilor un dosar de acord de recunoaștere a vinovației in cazul acestuia in care au fost cercetate noi fapte de delapidare și de utilizare…

- Șoferița care a fost arestata pentru uciderea a patru muncitori la Iași susține ca este nevinovata. Adina Iuliana Ghervase le-a spus judecatorilor ieșeni ca nu ea se afla la volan in momentul producerii accidentului fatal, in ciuda declarațiilor martorilor și a dovezilor care o incrimineaza.

- Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luata sambata de catre magistrati. Adina Iuliana Ghervase a fost adusa sambata la pranz la Judecatoria din Iasi, iar magistratii au dispus emiterea…

- Dupa o noapte petrecuta in Arestul Politiei, soferita care a omorat patru angajati ai Citadin, a fost prezentata judecatorilor cu propunerea de arestare. Cel mai probabil, in urma deliberarilor, judecatorii vor aproba arestarea femeii pentru 30 de zile. Soferita a refuzat intrebarile jurnalistilor…

- Patru persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un grav accident care s-a produs in municipiul Iași. Șoferița unui autoturism care circula dinspre Pacurari spre Fundatie a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit o cladire si a intrat in plin intr-o autoutilitara stationata pe dreapta…