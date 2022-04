Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineața Politia Municipiului Campulung – Moldovenesc a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o persoana ce pare a fi in stare de ebrietate intentioneza sa se urce la volanul unui autoturism. Echipajul de ordine publica s-a deplasat la fata locului și a efectuat semnalul regulamentar…

- Pentru transportul metropolitan din Zona Urbana Funcționala care include municipiul Suceava, orașul Salcea și comunele Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Adancata, Patrauți și Mitocu Dragomirnei vor fi achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliența un numar de 45 de autobuze electrice…

- Miercuri seara lucratorii Poliției orașului Broșteni, au fost sesizați la 112 ca pe Drumul Național 17B, de pe raza localitații Holda, din orașului Broșteni, a avut loc un accident de circulație soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. In urma deplsarii la fața locului, pe partea carosabila a…

- Un autoturism s-a rasturnat in aceasta seara in afara parții carosabile pe raza localitații Holda (Broșteni), informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului, o femeie in varsta de 40 de ani a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Au intervenit la fața locului pompierii militari ai Punctului…

- FOTO| Polițiștii din Sebeș, EROI pentru o familie din Ucraina care a fugit de razboi: Au ajutat cu repararea mașinii și le-au oferit cazare Polițiștii din Sebeș, EROI pentru o familie din Ucraina care a fugit de razboi: Au ajutat cu repararea mașinii și le-au oferit cazare Doi polițiști din Sebeș au…

- La data de 9 februarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava, au prins, in flagrant delict, o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Astfel, la data de 9 februarie a.c., a fost depistat, in municipiul Falticeni,…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Energeticianului din municipiul Suceava, o femeie din comuna Șcheia a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un localnic. Din accident a rezultat ranirea unui pasager din autoturismul condus de barbatul din…

- Duminica, 23 ianuarie, in jurul orelor 22.10 avand in vedere Planul de acțiune privind verificarea modului de respectare a legislației și a interdicțiilor impuse pentru prevenirea raspandirii SARS-COV2, echipele de control compuse din lucratorii Poliției Municipiului Suceava, I.J.J. Suceava și Serviciului…