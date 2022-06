Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe o strada din Iași. Patru muncitori care lucrau la reabilitarea drumului au murit. Potrivit ISU Iași, accidentul a fost anunțat la 112 in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 1.00. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- Adina Iuliana Ghervase, femeia de 39 de ani care a accidentat mortal patru muncitori din Iași, a fost reținuta de polițiști pentru 24 de ore. Șoferița a fost gasita de oamenii legii la cumparaturi. Femeia nu a ținut cont de nimic și s-a urcat la volan, dupa ce consumase bauturi alcoolice, iar acum…

- Accidentul mortal care a avut loc joi seara, in municipiul Iași , a fost surprins de camerele de supraveghere din zona, potrivit Ziarul de Iași . Pe imagini se vede cum autoturismul condus de o femeia aflata sub influența alcoolului izbește violent gardul unei gospodarii și ricoșeaza in autospeciala…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, azi noapte, pe Soseaua Pacurari din Iași, dupa ce o șoferița beata a intrat intr-o autospeciala de mentenanta a drumurilor. 8 muncitori ai societații Citadin au fost prinsi sub vehicul in urma impactului. 4 dintre victime au murit. Ceilalți 4 muncitori au fost transportați…

