- Tanara care a fost salvata in cursul zilei de sambata de un politist local, dupa ce a plonjat cu masina in lacul de agrement Ciric, se afla sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi sustin ca femeia in varsta de 27 de ani este cercetata…

- Tanara care a plonjat cu masina in lacul Ciric din Iasi a fost retinuta pentru 24 de ore si e cercetata pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Soferita, salvata de un politist local, bause inainte de a se urca la volan si avea o alcoolemie de 1,09 miligrame la mie. Femeia, cunoscuta…

- Șoferița din Iași care a fost salvata dupa ce a cazut cu mașina in lacul Ciric a fost reținuta de polițiști pentru 24 de ore in arestul IPJ Iași. Tanara avea la momentul incidentului o alcoolemie de peste 1 la mie alcool pur in aerul expirat.

- Politistul din Iasi va fi premiat cu 1.000 de euro de un dealer auto local. Agentul a fost felicitat pentru actul sau de curaj si de autoritati, dupa ce imaginile cu momentul salvarii au devenit virale.

- Cristian Necula, un polițist local in varsta de 52 de ani, din Iași este eroul zilei. Barbatul aflat in timpul serviciului a salvat o femeie care a ajuns cu mașina in lacul Ciric din Iași. Mai mult de atat, femeia era beata la volan, potrivit adevarul.ro. Dupa ce a fost scoasa din mașina și testata…

- Ea a fost scoasa din autoturism de catre un politist local. Femeia consumase alcool inainte de a se urca la volan. Nu s-a stabilit daca a fost o tentativa de sinucidere sau un accident. "Politistii au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca un auto a parasit partea carosabila si a cazut in lacul…

- Femeia a fost oprita in trafic noaptea trecuta de catre un echipaj al Poliției Locale care au aflat ca șoferița nu avea permis de conducere. De asemenea, aceasta se afla intr-o stare avansata de ebrietate, scrie Monitorul de Galați.Femeia de 39 de ani din Galați le-a spus senin polițiștilor ca nu poseda…