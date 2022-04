Șoferiță băută bine, oprită pe o stradă din Dej Joi, in jurul orei 06.30 polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au oprit pentru control in trafic o femeie de 29 de ani, pe strada Țibleșului din municipiul Dej. Testarea femeii cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii continua cercetarile pentru sarvarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Articolul Șoferița bauta bine, oprita pe o strada din Dej apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

