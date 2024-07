Șoferilor testaţi pozitiv cu aparatul Drager5000 nu li se face dosar penal Fara dosar penal Dupa discuțiile de zilele trecute, Poliția Roman a precizeaza ca soferilor testati pozitiv cu aparatul Drager5000 nu li se intocmeste dosar penal, in intervalul de 72 de ore pana la sosirea rezultatelor probelor biologice de la institutiile de medicina legala, ci numai un act administrativ, care se ataseaza dosarului. „In situatia unui rezultat pozitiv, in urma testarii cu aparatul Drager5000, politistii intocmesc o lucrare (este vorba de actul de sesizare, iar nu de un dosar penal), care ramane la unitatea de politie, pe parcursul celor 72 de ore, in care institutiile de medicina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

