- Politistii vor fi testati pentru consumul de droguri, atat la admitere, cat si anual, in perioada carierei. Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a facut, astazi, o serie de anunturi care ii priveste pe soferi, dar si pe politisti. “Instituim obligativitatea testului antidrog in cadrul examenului…

- Cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, Romania conduce in topul țarilor europene la acest capitol. Multe dintre aceste accidente sunt soldate cu pagube materiale sau sunt marcate de tragedii – vatamari corporale și decese. Accidentele rutiere grave soldate cu pierderi de vieti omenesti…

- Potrivit datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, ieri, pe 14 august 2023, au fost retrase 606 permise de conducere. Raportul de activitate al fortelor de ordine romane din ultimele 24 de ore. Conform unui comunicat de presa din partea MAI, politistii rutieri, politistii de frontiera, jandarmii…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, care a avut loc ieri, 12 august 2023, pe raza Municipiului Alba Iulia și a localitaților rurale arondate, au fost organizate 9 filtre rutiere. Polițiștii au testat 146 de conducatori auto privind consumul de alcool sau droguri și au constatat 42 de abateri…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, care a avut loc ieri, 5 august 2023, pe raza municipiului Alba Iulia și a localitaților rurale arondate, au fost organizate 8 filtre rutiere și au fost verificate 140 de autovehicule. Polițiștii au testat 136 de conducatori auto privind consumul de alcool…

- Șoferii care aleg sa circule prin zona Insula de Agrement – Cora pot avea surpriza sa fie opriți și testați, doar pentru ca in zona se organizeaza un festival. „Prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan este prioritatea filtrelor de poliție angrenate in misiunea Young Festival”,…