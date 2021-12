Cu excepția zonei 0, in restul orașului se suspenda plata parcarii pana la 1 martie 2022, a anunțat, joi, Primaria Timișoara. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie – 1 martie 2022 nu se elibereaza abonamente pentru parcare. Parcarea cu plata va fi obligatorie doar in zona 0 a orașului, semnalizata cu panouri de informare verzi, zona […] Articolul Șoferii vor plati parcarea doar in zona centrala a Timișoarei, pana la 1 martie 2022. Nu se vand abonamente TimPark a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .