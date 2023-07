Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii ar putea fi nevoiți sa circule, pentru inceput, doar pe "bucațele" din tronsoanele autostrazii de centura a Capitalei, una dintre cele mai așteptate investiții in infrastructura. Autoritațile vor sa deschida traficul pe mai multe loturi, chiar anul acesta.

- Autoritațile au inceput deszapezirea Transfagarașanului inca din luna mai. Deși operațiunea nu a fost deloc ușoara, se aratau increzatoare ca circulația va fi redeschisa inainte de 1 iulie, termenul obișnuit. Așadar, circulația pe Transfagarașan a fost redeschisa oficial, anunța Profit.ro, pentru toate…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca, in perioada 23 iunie - 26 iunie 2023, va fi suspendat traficul rutier la intersecțiile: str. 31 August 1989 - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Mitropolit Gavriil Banulescu - Bodoni. Masura…

- Un accident rutier s-a produs la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni din capitala. Autoritațile municipale anunța ca este afectata circulația troleibuzelor din zona. Ruta nr. 4 este redirecționata pe bd. Stefan cel Mare și Sfint - str. Ion Creanga,…

- Traficul rutier este aglomerat in unele din cele mai frecventate treceri ale frontierei spre Ungaria. Șoferii au de așteptat doua ore la coada formata la Nadlac 2. Autoturismele care ies din tara prin Nadlac 2 au de asteptat 120 de minute, iar camioanele 60 de minute la controlul de frontiera, din cauza…

- Nicusor Dan, primarul Capitalei, a anunțat ca lucrarile de armare ale Pasajului Doamna Ghica au inceput deja. Totodata, edilul susține ca in circa doua saptamani va incepe betonarea. Mai mult decat atat, primarul Nicușor a oferit și o informație pe care mulți așteptau sa o auda! Pasajul va fi deschis,…

- Autoritațile municipale, anunța desfașurarea in weekend a mai multor tirguri cu produse autohtone in sectoarele capitalei. Acțiunile au drept scop susținerea producatorilor locali și asigurarea locuitorilor capitalei cu marfuri agricole de sezon. In sectorul Buiucani Pe teritoriul adiacent edificiului…

- 1. Burtiere tiribombastice la televizii: „Greva profesorilor paralizeaza Romania.” Nu mi s-a parut. Traficul in București e zglobiu ca in iulie și august – perioada concediilor. Singurul blocaj major ramane in nordul Capitalei, intre orele 17 și 18, cand ies corporatiștii de la „job” și de abia te taraști…