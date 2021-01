Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregateste, la initiativa Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), o ordonanta de urgenta prin care șoferii isi vor putea deconta daunele de la firma de asigurari unde au incheiat propria polita RCA, a declarat Nicu Marcu, presedintele ASF. El a aratat ca aceasta procedura, numita decontare…

- Soferii isi vor putea deconta daunele de la firma de asigurari unde au incheiat propria polita RCA in perioada urmatoare, iar Guvernul pregateste, la initiativa ASF, o ordonanta de urgenta in acest sens, a declarat Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, intr-un interviu acordat…

- Pentru soferii care vor fi implicati intr-un accident cu victime, penalizarea va insemna o crestere cu 40% a pretului la polita RCA, insemnand patru clase de malus pentru fiecare eveniment soldat cu victime.Principalele modificari propuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pentru norma…

- Soferii care provoaca accidente rutiere soldate cu victime ar putea plati cu 40% mai mult pentru RCA. In prezent este in vigoare o penalizare care reprezinta 20 de procente din RCA. Mai nou, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a lansat in consultare publica un proiect care prevede creșterea penalizarilor…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a lansat pentru consultare publica un proiect de completare a Normei ASF nr 20/2017 privind asigurarile auto din Romania. Astfel, printre alte modificari, se propune cresterea penalizarilor in cazul soferilor care provoaca accidente soldate cu vatamari corporale…

- Noile modificari apar într-un proiect propus de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara care a fost pus în dezbatere publica. Șoferii implicați în accidente cu victime vor plati cu 40% mai mult la urmatoarea polița de asigurare. …

- Soferii care provoaca accidente soldate cu vatamari corporale sau cu decese vor fi penalizati mai aspru, ceea ce va duce la o crestere uriasa a pretului la asigurarea auto obligatorie (RCA), arata un proiect de norma lansat in dezbatere publica de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF).

- Aproape imediat au inceput sa se schimbe și cifrele de vanzari, in topul creșterilor intrand firme mult mai mici sau firme care se feresc, in general, de acest tip de asigurare. Mișcarile celor doua companii au legatura, spun sursele ECONOMICA.NET, cu planurile de masuri pe care Autoritatea de Supraveghere…