​Comisia Europeana a venit cu propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, ceea ce ar reprezenta o premiera mondial. De ce au nascocit ideea asta? Noile norme vor imbunatati siguranta pentru toti participantii la trafic si vor ajuta UE sa isi realizeze […]