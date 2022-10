Şoferii vitezomani, urmăriţi cu dronele de poliţişti. S-au dat deja zeci de amenzi Soferii vitezomani, urmariti cu dronele de politisti. S-au dat deja zeci de amenzi Politistii din Cluj se folosesc de tehnologia de ultima generatie pentru a-i supraveghea pe soferii care incalca regulile in trafic. Zeci de amenzi au fost deja date in weekend, iar mai multe persoane au ramas fara permis. Potrivit politistilor, dronele pot fi ridicate pana la o inaltime de 120 metri, suficient cat sa obtina datele de identificare a masinii care circula neregulamentar. „Polițiști rutieri din cadrul IPJ Cluj au acționat pe sectorul de drum DN1 E60, limita cu județul Bihor, cu scopul de a identifica… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- Poliția Rutiera din Cluj apeleaza la tehnologie de ultima generație pentru a-i prinde pe șoferii vitezomani. Cei care incalca regulile vor fi supravegheați din aer cu ajutorul dronelor. Decizia vine dupa ce, in ultimele saptamani, numarul accidentelor cu vicitime a crescut.

