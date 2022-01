In plin scandal provocat de greva angajatilor STB, in spatiul public au aparut imagini in care unii soferi sunt surprinsi in timp ce fura motorina din rezervoarele autobuzelor. Directorul Societatii de Transport Bucuresti spune ca furturile de combustibil sunt la ordinea zilei. In filmuletul aparut in spatiul public se vede cum un angajat al STB […] The post Șoferii STB fura motorina din autobuze. Director STB: „Furturile de combustibil sunt la ordinea zilei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .