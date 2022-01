Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 15 vehicule se aflau in traseu sambata dimineata, la ora 8:00, potrivit datelor oferite de directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. "La ora 8: 00 sunt 15 vehicule in traseu: - 2 vagoane de la Depoul Dudesti, respectiv 401, 415, de pe linia 1; 5 vagoane…

- Nicușor Dan i-a convocat vineri seara, la ora 18.00, pe șefii de autobuze și depouri la Primaria Generala pentru o noua discuție pentru rezolvarea situației. Greva angajaților de la Societatea de Transport București (STB) declanșata joi, și care a paralizat Capitala, a continuat și vineri. La primele…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Ora 16.00: Tribunal a decis ca greva este ilegala și ca activitatea angajaților trebuie reluata de indata. De la ora 14.00, Tribunalul București analizeaza cererea Societații de Transport București (STB) privind suspendarea grevei declanșate joi de șoferii de autobuze, troleibuze și tramvaie din Capitala.…

- De la ora 14.00, Tribunalul București analizeaza cererea Societații de Transport București (STB) privind suspendarea grevei declanșate joi de șoferii de autobuze, troleibuze și tramvaie din Capitala. In același timp, tot la Tribunalul București se judeca o alta solicitare depusa tot de STB prin care…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…