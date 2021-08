Stiri pe aceeasi tema

SITUAȚIA TRAFICULUI, in Dambovița, RADARELE sunt pe șosele iar Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora

- Peste 100 de polițiști in trafic și 11 aparate radar utilizate la aceasta ora in cadrul unei ample acțiuni de prevenire și combatere a accidentelor rutier pe fondul vitezei excesive. Politia Suceava a transmis viteza excesiva este, in continuare, principala cauza generatoare de accidente rutiere grave.…

- Compania de drumuri a lansat o licitație cu o valoare de 2.2 milioane de lei pentru asistența tehnica in vederea implementarii unui sistem electronic inteligent pe tronsoane din Autostrada Transilvania. Proiectul vizeaza informarea soferilor cu privire la conditiile de circulatie, transmiterea de date…

- Polițiștii din toate județele au facut verificari pentru a depista șoferii care efectueaza transport ilegal de persoane, aproape 50 de mașini au fost imobilizate, in urma controalelor. In zilele de 14 și 15 iulie a.c., la nivel național, sub coordonarea Direcției Rutiere din Inspectoratul General al…

245 de aparate radar, scoase pe șosele in urmatoarele ore,polițiștii rutieri sunt in teren pentru a fluidiza traficul rutier și a preveni acccidentele rutiere

In ultimele 24 de ore, zonele aglomerate, au fost verificate,nici șoferii nu au fost ocoliți de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița care au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica

- Traim intr-o perioada agitata din toate punctele de vedere, asa ca este normal sa fii foarte ocupat. Intre job, prieteni, familie si viata, in general, este absolut imperios sa ai grija de tine. De altfel, grija de tine ar trebui situata in topul listei de prioritati. Chiar daca ai atat de multe pe…

17 - 23 mai, Saptamana siguranței pe șosele iar sloganul ales de ONU pentru a 6-a saptamana globala a siguranței traficului, este „Strazi pentru viața" in cadrul campaniei #Love30