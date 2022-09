Stiri pe aceeasi tema

- In seara de marti, 6 septembrie, la ora 19.37, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Microraion Vest din oraș, a avut loc un accident de circulație soldat cu vatamarea corporala a unui minor. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, in timp…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un tanar cu cetațenie romana și R. Moldova, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In Punctul de Trecere a Frontierei Albița – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat…

- BATJOCORIȚI… Șase vasluieni au solicitat Primariei Vaslui acordarea dreptului de superficie asupra unor terenuri aflate in continuarea proprietații lor, in vederea construirii de balcoane. Doua dintre aceste solicitari au fost depuse in urma cu doi ani, iar celelalte patru, anul trecut. Prezenți in…

- In aceste zile, mai multi cetateni plecati peste hotare s-au intors pentru a-si petrece vacanta in tara. Politistii au intensificat controalele pe drumurile publice dupa ce au primit informatii ca unii dintre cei intorsi circula cu masini neinmatriculate, dar si cu permise false. La Faget, timp de cateva…

- GHINION… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova care, fara a fi posesor de permis de conducere valabil, a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, pentru care platise suma…

- INCONSTIENTA CRASA…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie R. Moldova care, fara a fi posesor de permis de conducere valabil, a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Acesta, in data…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un șofer conducand un microbuz, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. In ziua de 14 iunie a.c., in jurul orei 04.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița – I.T.P.F.…

- La data de 12 iunie 2022, in jurul orei 02,30, polițiștii din Cugir au depistat un tanar de 22 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 21 Decembrie din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…