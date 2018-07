Stiri pe aceeasi tema

- Activistii Mining Watch si Rosia Montana sustin, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, ca ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, nu apara interesele cetatenilor romani, dupa ce acesta a solicitat oficial amanarea analizarii dosarului Rosia Montana la UNESCO si anunta ca se…

- Autoritațile franceze verifica respectarea legislației de catre șoferii romani inclusiv atunci pentru perioada in care aceștia s-au aflat pe teritoriul altor țari. Autoritațile francize iși protejeaza astfel propria industrie, aplicand abuziv amenzi de mii de euro șoferilor est-europeni.

- Din cele 837 de oferte de locuri de munca din baza de date a AJOFM Bihor, majoritatea nu necesita nici o experienta din partea celor care doresc sa se angajeze. Avand in vedere ca firmele isi gasesc tot mai greu angajati, au mai taiat din pretentii. Totusi, vechimea in munca se solicita…

- Mai multi soferi au semnalat, pe retelele de socializare, o noua metoda prin care polițiștii rutieri reusesc sa-i depisteze pe cei care conduc cu viteza excesiva pe sosele si autostrazi.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis luni un mesaj, dupa ce opt militari romani au fost raniti in Afganistan, subliniind ca prin curajul de care au dat dovada, acestia au aratat inca o data cu ce pret se apara libertatea. "Am aflat cu profund regret de atacul sinucigas…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, reactioneaza la vestea ca opt militari romani au fost raniti intr-un atentat terorist in Afganistan."Am aflat cu profund regret de atacul sinucigaș din Afganistan, in urma caruia și-au pierdut viața 11 copii. Din pacate, in acest incident…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis ca marja de eroare tehnica a aparatelor radar aflate in dotarea Poliției Rutiere sa nu mai fie luata in calcul la stabilirea vitezei șoferului contravenient.

- Cei care au de tranzitat municipiul Dej trebuie sa se inarmeze cu multa rabdare și nervi de oțel deoarece se circula bara la bara. Inca de azi-dimineața s-au format cozi interminabile care pun la grea incercare nervii șoferilor, principalul motiv fiind afluxul ridicat de autoturisme cauzat de apropierea…