Șoferii români merg în Ungaria pentru a face plinul. Motorina e cu 3 lei mai ieftină Traficul de frontiera la granița de vest a țarii este in creștere, dupa ce tot mai mulți romani merg sa alimenteze in Ungaria, relateaza Digi24.ro. Motorina costa chiar și cu 3 lei mai puțin in Ungaria, iar șoferii spun ca fac o economie considerabila, chiar și de 150 la fiecare plin de carburant.

