Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a facut o noua propunere de modificare a Codului Rutier, potrivit careia șoferii a caror sanatate mintala pare indoielnica vor putea fi trimiși la psiholog. In cazul in care psihologul constata incapacitatea de a conduce a șoferului, va anunța poliția rutiera, care va retrage…

- Mihai Pascu, tatal șoferului drogat, a cerut sa i se dea inapoi permisul de conducere. Barbatul a ramas fara dreptul de a conduce dupa ce a intrat cu scuterul in juranliști. Ce au decis autoritațile in acest caz.

- Europarlamentara franceza Karima Delli vrea sa introduca un nou permis de conducere pentru SUV-uri, aceasta fiind o ținta atat a militanților pentru clima, din cauza poluarii pe care aceste vehicule o emit, cat și a militanților pentru siguranța in trafic, care invoca pericolul la adresa pietonilor,…

- Ministerul de Interne anunța schimbari importante ale Codului Rutier, una dintre acestea vizand cetațenii romani care au obținut un permis de conducere in strainatate. Daca acel permis nu poate fi preschimbat direct cu permisul romanesc, atunci șoferii se pot inscrie direct la examen, fara a mai urma…

- Guvernul a adoptat modificari ale Codului Rutier, iar cetațenii care dețin permise de conducere eliberate de alte state pot susține examenul in Romania fara a mai urma cursurile școlii de șoferi. Fostul polițist Lucian Dinița atrage atenția ca aceasta modificare a Codului Rutier este una extrem de periculoasa…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a dat startul unei noi ere in domeniul circulației rutiere in Romania, anunțand schimbari majore pentru regimul permiselor de conducere. Intr-o mișcare menita sa aduca claritate și modernizare in acest aspect esențial al vieții noastre cotidiene, MAI a dezvaluit noile…

- La ce varsta ar fi bine sa predai permisul de conducere. „Perioada de aur” a siguranței rutiere La ce varsta ar fi bine sa predai permisul de conducere. „Perioada de aur” a siguranței rutiere Autoritațile vizeaza șoferii in varsta din Europa, cu scopul de a reduce accidentele rutiere. Reducerea accidentelor…

- Legea 254/2023, publicata luni in Monitorul Oficial și care intra in vigoare pe 27 iulie 2023, vizeaza modificarea Codului Rutier. Legea stabilește o competența alternativa de soluționare a plangerilor legate de contravențiile rutiere, potrivit avocatnet.ro.„Impotriva procesului-verbal de constatare…