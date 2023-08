Șoferii, puși să plătească intervențiile autorităților dacă circulă pe drumuri închise temporar și au nevoie de asistență Șoferii care incalca restricțiile de circulație pe drumurile inchise temporar din cauza acumularilor de zapada, arborilor cazuți sau transporturilor agabaritice vor fi obligați sa suporte cheltuielile pentru intervențiile cauzate de nerespectarea restricțiilor rutiere. Mai mult, aceștia vor plati și pagubele produse in caz de accident. Toate acestea sunt prevazute intr-un proiect de ordonanța aflat la […] The post Șoferii, puși sa plateasca intervențiile autoritaților daca circula pe drumuri inchise temporar și au nevoie de asistența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

