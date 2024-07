Intr-o intervenție la Antena 3, dr. Ioana Stancel, expert in sanatate publica, a explicat ca unele energizante și medicamente consumate de șoferi pot provoca un rezultat fals pozitiv la testele antidrog efectuate de poliție. Printre aceste substanțe se numara Paracetamol Sinus, energizantele și siropurile pentru tuse care conțin codeina. Pe 28 iunie, Guvernul a adoptat […] The post Șoferii pot ramane fara permis daca iau Paracetamol Sinus, energizante sau sirop pentru tuse cu codeina appeared first on Puterea.ro .