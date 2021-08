Șoferii, opriți de polițiști pentru a fi serviți cu o cafea! Unde s-a întâmplat totul E august, ultima luna a verii, și cum nu sunt puțini șoferii care pornesc la drum catre mare, fie pentru a ajunge sa-și petreaca vacanța pe litoral fie in interes de serviciu, polițiștii braileni au ales sa le faca o surpriza conducatorilor auto. O acțiune ieșita din tipare, așadar, s-a derulat in aceasta prima zi […] The post Șoferii, opriți de polițiști pentru a fi serviți cu o cafea! Unde s-a intamplat totul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Politistii de la Serviciul Rutier al Inspectoratului Judetean Braila au organizat, luni dimineata, o activitate de preventie inedita, oprind soferii care se indreptau spre litoral si oferindu-le o cafea, potrivit news.ro. Activitatea a cuprins si discutii legate de riscurile acumularii oboselii…

