Uniunea Europeana a stabilit legea care interzice vanzarile de noi autoturisme echipate cu motoare pe ardere interna, obiectivul fiind de a accelera trecerea la vehiculele electrice si combaterea schimbarilor climatice. Asadar, producatorii auto trebuie sa realizeze o reducere cu 100% a emisiilor de CO2 pana in 2035, ceea ce va face imposibila vanzarea noilor autoturisme