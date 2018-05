Stiri pe aceeasi tema

- Rafuiala intre țiganii din Alexandria. Doua clanuri rivale au incercat sa-și ”regleze conturile” in legea lor: cu sabii și cuțite. Din pacate pentru ei, aceasta lege nu este acceptata și de legea romaneasca, iar bataușii au fost ”saltați” de poliție. 7 au fost arestați, iar unul a reușit sa scape inainte…

- Doi adolescenti in varsta de 16 ani au fost prinsi, joi, de Politie, in timp ce conduceau mopeduri, fara permis. Acum sunt cercetati penal. Acestia au fost opriti pe o strada din comuna Craciunelu de Jos, in jurul orei 19.30, de catre politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj. Fiecare dintre cei doi…

- Ieri, 24 aprilie 2018, Politia Municipiului Blaj, impreuna cu Sectiile de Politie Rurala Jidvei si Blaj, au organizat, pe raza municipiului Blaj si a localitatilor rurale arondate, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si combaterea ilegalitatilor comise de participantii la traficul…

- Politistii au aplicat in weekendul de Florii amenzi de 9.112.682 de lei, fiind constatate peste 2.000 de infractiuni. Astfel, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 28.009 sanctiuni contraventionale, dintre care 4.904 la Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a…

- Costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți, apreciaza Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari. Legea care va transpune Directiva in Romania se afla deja…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. Legea pentru…

- COD RUTIER 2018. Șoferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu le va mai fi suspendat dreptul de conducere daca au cumulat 15 puncte de penalizare anul urmator, prevede un proiect legislativ, scrie romaniazi.net. …

- In contextul atentionarilor meteorologice referitoare la caderi de precipitatii sub forma de ninsoare, insemnate cantitativ si viscolite, politistii rutieri recomanda tuturor participantilor la trafic sa manifeste maxima prudenta.