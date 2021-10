Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanc Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude sa elibeze mai multe vize temporare pentru a interveni la reducerea deficitului de soferi de camioane si cisterne, care a generat criza de combustibil din Marea Britanie, informeaza Reuters, citata…

- Se intimpla și la case mai mari. Este criza de carburanți in Marea Britanie! Șoferii formeaza cozi de kilometri la puținele benzinarii, care mai au in stoc benzina și motorina, transmite Noi.md cu referire la tv6.md. In schimb, guvernul britanic si companiile petroliere spun ca nu sint motive de panica.…

- Pana la 90% din stațiile de benzina din Marea Britanie au ramas luni fara combustibil in marile orașe din UK, pe fondul gravei crize de soferi de camion din aceasta tara dupa Brexit, informeaza Reuters. Britanicii au ajuns sa stea la cozi care se intind pe kilometri intregi pentru a lua, dupa ore bune…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat, vineri, ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…

- Criza britanica a lanțului de aprovizionare post- Brexit ar putea „anula Craciunul și va continua sa provoace lipsuri de alimente pana in 2022”, au avertizat liderii din industrie. Premierul Boris Johnson a fost indemnat sa ușureze regulile de imigrație, astfel incat unii cetațeni ai UE care au parasit…