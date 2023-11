Șoferii neatenți au distrus casa unor oameni din Dorohoi. Ce s-a întâmplat O casa din Dorohoi a fost distrusa, in aceasta dimineata, dupa accident in care au fost implicate un camion, un buldoexcavator si doua autoturisme. In eveniment au fost implicate un camion, un buldoexcavator și doua autoturisme. Nu au existat victime, insa pagubele sunt insemnate. Potrivit ISU Botoșani, camionul a distrus gardul unei gospodarii din apropiere, dar și o parte din peretele locuinței. Polițiștii fac cercetari. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

