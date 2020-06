Șoferii mijloacelor de transport în comun vor purta uniforme Incepand de la 1 iulie, șoferii mijloacelor de transport in comun din Capitala vor purta uniforma, dupa mai multe reclamatii venite din partea calatorilor cum ca veneau la munca imbracati cu totul neadecvat. Noile uniforme costat 3.7 milioane de lei și sunt formate din camasa gri cu maneca scurta si costum de culoare inchisa au. Soferii care vor refuza sa le poarte, nu vor avea voie sa iasa pe traseu. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

