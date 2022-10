Șoferii, loviți de o nouă scumpire! Roviniete mai mari din 2023 In ultima perioada, romanii au fost loviți de scumpiri peste scumpiri. Cea mai recenta scumpire ii va afecta in mod special pe cei care dețin o mașina. Șoferii vor fi obligați sa plateasca roviniete mai scumpe care includ taxe pentru poluare in funcție de vechimea mașinii. Taxa de poluare inclusa in rovinieta Transportatorii de marfuri […] The post Șoferii, loviți de o noua scumpire! Roviniete mai mari din 2023 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

