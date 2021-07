O propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost depusa la Senat. In ea, sunt prevazute anumite completari ale articolelor din capitolul VI care reglementeaza infractiunile si pedepsele aplicate. Dupa punctul 23 de la alineatul (1) al articolului 102, se introduce un nou punct, punctul 231, […] The post Soferii, in pericol! Politistii ii pandesc cu amenzi mai mari. Se schimba Codul Rutier! first appeared on Ziarul National .