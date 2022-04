Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, prestatorul casnic, adica acea persoana care munceste in alta gospodarie, va primi tichete de activitati casnice, valoarea unui tichet fiind de 15 lei. Actul normativ are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatilor casnice ocazionale, de […] The post Șoferii, gradinarii, ingrijitorii, personalul angajat in casa primesc tichete de activitati casnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…