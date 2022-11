Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Lucrari ample pentru oprirea caderilor de bolovani pe DN 10, la Siriu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii care circula pe Drumul Național 10, in zona lacului de acumulare Siriu, se expun unor riscuri mari, din cauza pericolului generat de caderile de bolovani de pe versanți.…

- Articolul Lucrari ample pentru orpirea caderilor de bolovani pe DN 10, la Siriu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Șoferii care circula pe Drumul Național 10, in zona lacului de acumulare Siriu, se expun unor riscuri mari, din cauza pericolului generat de caderile de bolovani de pe versanți.…

- Șoferii care circula prin sectorul Botanica al capitalei sint indemnați sa evite zona cuprinsa intre strazile Cuza Voda și Independenței. Semaforul de la intersecția acestor strazi s-a defectat, iar traficul s-a ingreunat. Din aceasta cauza exista și pericol de accidente. Nu se cunoaște deocamdta cauza…

- Neglijența unui șofer de camion care transporta deșeuri metalice tocate a provocat pagube importante pentru zeci de șoferi, in județul Buzau. Acesta nu și-a asigurat incarcatura, iar mașinile au fost avariate. Resturile s-au impraștiat pe drum, pe o distanța de doi kilometri. Șoferii care au circulat…

- Trafic dirijat pe DJ203D, in Țintești, in urma unui accident rutier soldat cu doi raniți. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Smeeni, de catre un șofer buzoian, in varsta de 63 de ani, a intrat in coliziune cu mașina care circula din sens opus,…

- Joi, 11 august, la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile de duminica, 7 august, Loteria Romana a acordat 26.870 de caștiguri in valoare totala de peste 1,2 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 11 august 2022: Loto 6/49:…

- Un adolescent a fost ranit de o mașina, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni de pe Aleea Sporturilor. Accidentul s-a produs in jurul orei 12:00. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe Aleea Sporturilor, dinspre strada Alexandru Marghiloman catre strada Mesteacanului,…

- Despre Valeriu Sterian se spune ca a fost unul dintre cei care au pus bazele folkului romanesc. Cu puțin timp inainte de a implini 48 de ani s-a stins din viața, pierzand pe atunci lupta cu o boala nemiloasa, cancerul. Valeriu Sterian s-a nascut la 21 septembrie 1952 in Stiubei, comuna Ramnicelu, judetul…