Stiri pe aceeasi tema

- RCA-ul luat direct de la asigurator poate fi mai ieftin decat de la broker. Odata cu modificarile aduse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Legea RCA, prin modificarea legislatiei secundare, una dintre modificari permite companiilor de asigurare si intermediarilor sa vanda aceeasi polita…

- Legea RCA modificata din 8 septembrie poate oferi șoferilor șansa de a achiziționa asigurarea obligatorie la prețuri mai avantajoase decat in mod normal. RCA mai ieftin pentru soferii romani. Au aparut primele aplicații cu „oferte speciale” O norma emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat marti ca legea finantarii participative a intrat in vigoare. Legea prevede dispozitii exprese privind desemnarea ASF in calitate de autoritate responsabila cu indeplinirea functiilor si sarcinilor prevazute in regulamentul european, precum si sanctiunile…

