ȘOFERII disciplinați și responsabili vor fi premiați Daca nu ai nicio amenda și ai dovedit ca ești un șofer responsabil, ai putea fi premiat. Este modul prin care un ONG, alaturi de Politia Romana incearca sa-i incurajeze pe soferi sa fie mai atenti in trafic, printr-o campanie de prevenire care incearca sa reduca numarul accidentelor rutiere la schimb cu vouchere de combustibil sau cursuri de conducere... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

1.476 de sanctiuni contraventionale (dintre care 600 de avertismente), in suma de peste 186.000 de lei si 1.340 de puncte penalizare, au aplicat politistii locali galateni in luna februarie, in cadrul planului de masuri „Siguranta in trafic".

