Șoferii din România, prădați de hoți. Escrocheria care a revenit din nou în forță în țară Hoții de componente auto au dat iar lovitura in Prahova. Dupa ce acum cateva luni mai mulți inși au fost reținuți in Dambovița pentru furtul de catalizatoare auto, de data aceasta polițiștii din Prahova au facut o captura. Șoferii din Romania, pradați de hoți Totul s-a intamplat dupa ce polițiștii au fost sesizați cu privire […] The post Șoferii din Romania, pradați de hoți. Escrocheria care a revenit din nou in forța in țara appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de tone de deseuri au fost depistate in Portul Constanta si in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, acestea fiind returnate catre tarile de unde au fost trimise, informeaza news.ro . Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 7 mai, in urma unor activitati informativ-operative…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași efectueaza 32 de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Prahova, Dambovița, Calarași, Ilfov și in municipiul București, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune. Activitațile se desfașoara…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi efectueaza, joi dimineata, 32 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Prahova, Dambovita, Calarasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune de mai multe persoane…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi efectueaza, joi dimineata, 32 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Prahova, Dambovita, Calarasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune de mai multe persoane care…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Suspectii pretindeau ca au influenta asupra unor angajati din unele primarii, dar si asupra functionarilor…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Suspectii pretindeau ca au influenta asupra unor angajati din unele primarii, dar si asupra functionarilor…

- Se anunța o noua schimbare pentru șoferii din Romania. O noua propunere legislativa a fost inregistrata joi, 8 aprilie la Senat. Daca aceasta va fi adoptata, schimbarea se va aplica pentru toți soferii romani. Potrivit noii propuneri, polițiștii locali ar putea da amenzi usturatoare anumitor proprietari…

- Containere incarcate cu deseuri aduse cu vapoarele din diferite tari au fost depistate de politistii de frontiera in portul Constanta, deseurile fiind importate ilegal in Romania de catre doua firme din judetul Prahova si municipiul Bucuresti, a informat, joi, Garda de Coasta. Marfurile erau declarate…